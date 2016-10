Terrorbekämpfung: Sobotka will Bevölkerung einbinden

Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) stellte am Freitag das Projekt „Gemeinsam sicher“ vor. Ein Kernpunkt sind sogenannte „Sicherheitsgemeinderäte“, an die sich die Menschen wenden können, wenn ihnen etwas Verdächtiges auffällt.

Laut Sobotka geht es bei dem Projekt „Gemeinsam sicher“ darum, das Sicherheitsgefühl der Bürger zu erhöhen. Denn auch wenn die Menschen - wie in Vorarlberg - in einer Region mit relativ wenig Kriminalität leben, könne das subjektive Empfinden ein anderes sein.

Ängste würden derzeit vor allem durch drohende Terror-Gefahren entstehen, sagt Sobotka. „Wir wissen: Der nächste Anschlag wird stattfinden, nur nicht wann und wo. Das ist eine traurige Wahrheit. Und es gibt ja bestimmte Ethnien, die besonders anfällig sind.“ Stelle man im Umgang mit Betreuungsorganisationen oder mit Kollegen am Arbeitsplatz Veränderungen fest, dann solle man das auch der nächsten Polizeidienststelle melden. Hier sei eben auch die Bevölkerung aufgerufen.

Polizisten aus anderen Bundesländern

Um den Menschen im Land wieder mehr Sicherheit geben zu können, braucht es laut Sobotka in erster Linie qualifiziertes Personal. Nachdem es bei der Vorarlberger Polizei zuletzt vermehrt zu Abgängen gekommen ist, wird der Polizeiberuf künftig verstärkt an Schulen beworben.

Falls der heimische Nachwuchs dennoch ausbleiben sollte, ist es für den Innenminister auch denkbar, auf Polizisten aus anderen Bundesländern zurückzugreifen: „Wir haben in anderen Ländern einen Überhang, so werden wir auch aus anderen Ländern vielleicht den ein oder anderen Polizisten bzw. Polizistin nach Vorarlberg bringen können.“ Bis zum Jahr 2019 werden in Österreich laut Sobotka zusätzlich 2.000 Polizisten eingestellt. Sie werden ihren Dienst hauptsächlich in den Polizeiinspektionen vor Ort versehen.