Neuer Terminal für Gebrüder Weiss in Aldingen

Das Vorarlberger Logistikunternehmen Gebrüder Weiss baut in der süddeutschen Niederlassung in Aldingen einen neuen Logistikterminal. Es werden drei Millionen Euro investiert, die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2017 geplant.

Der neue Terminal soll die bestehende Umschlagshalle am Standort Aldingen ergänzen. Auf einer Grundstücksfläche von rund 30.000 Quadratmetern wird eine 3.000 Quadratmeter große Halle gebaut, die Raum für 2.500 Plattenstellplätze bietet. Zudem wird eine 1.500 Quadratmeter große Blocklagerfläche für besonders sperrige Güter geschaffen.

Neue Jobs sollen geschaffen werden

Mit der neuen Lagerfläche könne man noch individueller auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen, so Fabian Lutz, Filialleiter bei Gebrüder Weiss Aldingen. Immer mehr Unternehmen würden ihre Lagerung auslagern, um sich ganz auf die Produktion konzentrieren zu können.

Die Niederlassung in Schwaben besteht bereits seit 2013 ist über Direktverkehr mit den Niederlassungen in Esslingen und Memmingen verbunden. Derzeit werden am Standort Aldingen 60 Mitarbeiter beschäftigt. Mit dem Ausbau sollen weitere Stellen geschaffen werden.

