48-Jähriger bei Kollision mit Lkw schwer verletzt

Der 48-jährige Lenker eines Lieferwagens hat am Donnerstag in Satteins ein Stoppschild übersehen und ist in der Folge mit einem Lkw des Bundesheers kollidiert. Der Mann erlitt schwere Verletzungen.

Gegen 8.30 Uhr fuhr der Mann mit seinem Lieferwagen von der Satteinser Kirche kommend in Richtung der Kreuzung Kirchstraße/Walgaustraße. Dort übersah der Mann laut Zeugen ein Stoppschild und stieß mit einem Bundesheer-Lkw zusammen, der auf der Walgaustraße von Schlins in Richtung Frastanz fuhr.

Unfall forderte zwei Verletzte

Der 48-jährige Ungar erlitt beim Zusammenstoß schwere Verletzungen, im Lkw wurde der Beifahrer unbestimmten Grades verletzt. Beide Männer wurden ins Landeskrankenhaus Feldkirch transportiert.

Der Lenker des Bundesheer-Lkw, ein Grundwehrdiener, der mit seinem Fahrlehrer auf einer Schulungsfahrt unterwegs war, blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Walgaustraße war für die Dauer der Aufräumarbeiten etwa eine Stunde lang gesperrt.