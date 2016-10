Finger von Propeller abgetrennt

Ein 44-jähriger Arbeiter ist am Donnerstagvormittag in Dornbirn mit seiner Hand in den Propeller einer Schneidemaschine geraten. Dabei wurde ihm ein Finger abgetrennt, berichtet die Polizei.

Gegen 7.45 Uhr arbeitete der Mann an einer Schneidemaschine in seiner Firma in Dornbirn. Als er den Behälter der Absauganlage wechseln wollte, geriet er mit der Hand in den zugehörigen Propeller. Die Maschine war versehentlich nicht abgeschaltet worden. Dem Mann wurde ein Finger abgetrennt, er wurde ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert.