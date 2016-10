U-Ausschuss: Prominente Zeugen werden befragt

Der Hypo-Untersuchungssauschuss hält am Donnerstag eine seiner letzten Arbeitssitzungen ab - mit prominenten Zeugen. Unter anderem werden Alt-Landeshauptmann Sausgruber und Landeshauptmann Wallner aussagen.

Alt-Landeshauptmann Herbert Sausgruber soll Donnerstagvormittag von den Mitgliedern des Hypo-Untersuchungsausschusses befragt werden. Im Mittelpunkt steht dabei vermutlich der Verkauf der Hypo-Tochter in Liechtenstein vor einigen Jahren. Diesem Verkauf hat Sausgruber seinerzeit zugestimmt. Zudem habe er in einer Landtagssitzung gemeint, dass dies eine Grundsatzentscheidung sei.

So werde bei der Internationalisierung des Bankbereichs nicht mitgemacht, vielmehr werde man sich in Zukunft auf das Kerngeschäft, den Mittelstand, konzentrieren. Inwieweit diese Aussage Sausgrubers als damaliger Eigentümer-Vertreter der Hypo umgesetzt wurde, wird am Donnerstag bei seiner Befragung laut ersten Informationen ebenfalls zur Sprache kommen.

Hypo-Spitze soll Auskunft über Geschäfte geben

Anschließend soll Hypo - Aufsichtsratsvorsitzender Jodok Simma und noch Vorstandsvorsitzender Michael Grahammer befragt werden. Klar sein dürfte, dass die beiden keine Details über den Bericht der Finanzmarktaufsicht preisgeben werden. So haben sowohl Simma als auch Grahammer klargestellt, dass diese Ergebnisse nicht in die Zuständigkeit des U-Ausschusses fallen würden. Am Schluss soll noch Landeshauptmann Markus Wallner befragt werden, da die Hypo Landesbank zu 76 Prozent dem Land gehört.

Hypo-Kriterienkatalog lässt auf sich warten

Im Sommer wollte die Hypo Landesbank bereits einen Kriterienkatalog vorlegen, das wird sich nun jedoch verzögern, heißt es Seitens der Bank. Die Politik diskutiert indes über die Zukunftsstrategie der Bank. So forderten die Grünen beispielsweise am Mittwoch in einer Pressekonferenz, dass sich die Hypo Landesbank rasch hinsichtlich Off-Shore-Geschäften positionieren müsse - mehr dazu in: Hypo-Kriterienkatalog lässt auf sich warten.

Links:

Weber: Aus für U-Ausschuss „vernünftig“ (12.10.2016, vorarlberg.ORF.at)

Vorzeitiges Aus für Hypo-U-Ausschuss (11.10.2016, vorarlberg.ORF.at)