Ikea in Lustenau: Kaufvertrag wird ausgearbeitet

Für den Lustenauer Bürgermeister Kurt Fischer sind die Chancen für die geplante Ikea-Ansiedlung in seiner Gemeinde weiter intakt. So gebe es intensive Gespräche zur Ausarbeitung eines speziellen Kaufvertrages.

Noch in diesem Jahr will der Lustenauer Bürgermeister Kurt Fischer Ikea vertraglich an den Standort Lustenau binden. Ikea habe nach wie vor großes Interesse, sagt Fischer. Die Verhandlungen mit dem Möbelhersteller würden zeigen, dass Ikea immer noch auf diesen Standort in Lustenau fokussiert sei. Schließlich bereite man keinen derart konkreten und komplexen Vertrag vor, wenn noch mit anderen Ortschaften verhandelt werde. Für Fischer ist klar, Ikea will in Vorarlberg einen Standort aufbauen - dass das sinnvoll wäre, hätten auch die Kaufkraftströme bewiesen.

Vertrag soll noch heuer beschlossen werden

Dieser spezielle Kaufvertrag ermögliche es, Ikea vertraglich an den Standort Lustenau zu binden, ohne damit eine endgültige Entscheidung zu treffen, erklärt der Lustenauer Bürgermeister. Nach Angaben von Fischer soll der Vertrag noch in diesem Jahr von der Gemeindevertretung beschlossen werden.

Vor einem Jahr erreichte die Diskussion über die Ansiedlung eines Ikea-Marktes in Lustenau den vorläufigen Höhepunkt. Bürgermeister Kurt Fischer, der zu diesem Zeitpunkt schon in Verhandlungen mit Ikea stand, räumte ein, als Grundlage für die endgültige Entscheidung die Auswirkungen auf den Verkehr und die Handelsbetriebe in den Nachbargemeinden prüfen zu wollen - mehr dazu in: „Kein IKEA ohne neuen Autobahnanschluss“ (04.12.2015, vorarlberg.ORF.at)

