Jugendhilfe unterstützte 2.734 Kinder

Das Land Vorarlberg hat im Jahr 2015 durchschnittlich 365 Euro zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen ausgegeben. Das geht aus der neuen Kinder- und Jugendhilfestatistik der Statistik Austria hervor.

Wie Kindern und Jugendlichen geholfen wird, hängt laut Hubert Löffler, Geschäftsführer des Dachverbandes Österreichischer Jugendhilfe, stark davon ab, wo sie leben. Das Land Vorarlberg gibt im Durchschnitt 365 Euro für Kinder und Jugendliche aus und liegt damit im Ländervergleich auf dem fünften Platz.

Laut Löffler ist dieses Geld gut eingesetzt. Vorarlberg lege den Focus auf ambulante Hilfe, also direkt in den Familien. Im vergangenen Jahr wurden 2.131 Kinder und Jugendliche unterstützt. 269 Kindern wurden in Pflegefamilien betreut, 334 in sozialpädagogischen Einrichtungen.

Keine Betreuung

Nachholbedarf sieht Löffler bei der Betreuung von Jugendlichen über 18. Jene, die nicht in ihrer Familie leben können, würden oft von heute auf morgen aus Heimen entlassen und auf die Straße gesetzt.

Umstellung der Statistik

Die Statistik Austria hat zum ersten Mal die Kinder- und Jugendhilfestatistik für das Jahr 2015 vorgelegt. Diese löst den bisherigen Kinder- und Jugendhilfebericht des Familienministeriums ab. Die Statistik enthält alle Unterstützungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche, die in den neun Bundesländern zur Verfügung stehen.