Initiative für die Dornbirner Innenstadt

Kaufleute und Bewohner der Dornbirner Innenstadt haben eine Initiative für das Stadtzentrum gestartet. Ihre Vertreter wollen Politik und Bevölkerung gleichermaßen für die Erhaltung der Innenstadt sensibilisieren.

„Nur wenn junge Menschen weiterhin gerne in der Innenstadt leben und einkaufen, ist auch ihre Zukunft gesichert“ sagte Sprecher Fabian Fink am Dienstag bei der Präsentation der Initiative. Unter dem Motto „Geben wir der Innenstadt eine Stimme“ richtet sich die Initiative mit einer Umfrage an die Bevölkerung. Verbesserungswünsche zu Themen von Sauberkeit bis Branchenmix werden erhoben. Ein Vortrag mit dem Raumplanungsexperten Reinhard Seiß steht demnächst auf dem Programm.

Die Initiative ist unter anderem deswegen besorgt, weil weniger Kunden und leerstehende Geschäfte außerhalb der Kernzone Marktplatz und Europa-Passage feststellbar seien. Der Umsatz nach Fläche ist in der Dornbirner Innenstadt laut Cima-Studie landesweit am stärksten gesunken, nämlich um 11 Prozent in 15 Jahren. Wenn weiterhin der Handel an der Peripherie gestärkt werde, habe das weitere Umsatzeinbußen und Geschäftsabwanderungen zur Folge, warnt die Initiative und verlangt bei allen Entscheidungen einen achtsamen Umgang mit der Innenstadt.