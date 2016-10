Benzin-Verpuffung in Firmenhalle

Beim Umfüllen von Benzin ist es am Dienstag in einer Firmenhalle in Göfis zu einer Verpuffung und einem Brand gekommen. Ein Mitarbeiter wurde zur Abklärung ins Spital gebracht, das Gebäude wurde schwer beschädigt.

Gegen 10.00 Uhr war der Mitarbeiter damit beschäftigt, etwa 40 Liter Benzin aus einem 200-Liter-Fass in einen kleineren Behälter zu füllen. Dabei kam es zu einer Verpuffung, aus der sich ein Brand entwickelte. Der Mann selbst erlitt keine Brandverletzungen, wurde wegen der starken Rauchentwicklung aber zur Abklärung ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht.

Die Wände des Firmengebäudes wurden durch die Verpuffung nach außen gedrückt, das Feuer richtete weiteren Schaden an. Die Ursache ist bislang unklar: Laut Polizei kommt eine elektrostatische Entladung ebenso infrage wie Funkenflug. Die Feuerwehr Göfis war mit 20 Personen und einem Fahrzeug vor Ort, die Feuerwehr Rankweil mit 12 Personen und zwei Fahrzeugen.