Plakataktion für Autobahnverbindung

Die Arbeitsgemeinschaft „Rhein - ein Raum“ hat am Donnerstag in St. Margrethen mit einer Plakataktion auf die Dringlichkeit einer Autobahnverbindung zwischen Österreich und der Schweiz aufmerksam gemacht.

„50 Jahre sind genug! Wir wollen die Verbindung A-CH“ war Donnerstagfrüh in großen Lettern beim Autobahn-Stumpen in St. Margrethen zu lesen. Damit trat die vor einem Jahr gegründete Arbeitsgemeinschaft „Rhein - ein Raum“ erstmals an die Öffentlichkeit. Die Gemeinschaft besteht aus Schweizer Unternehmen. Auf Vorarlberger Seite nimmt die Industriellenvereinigung teil.

ORF

„Es ist wichtig für unsere regionale Wirtschaft, dass wir möglichst schnell auf die Autobahn nach Deutschland, nach Österreich kommen“, sagt Initiator Reinhard Frei. Die Autobahnverbindung würde die Bevölkerung entlasten. Und auch für die Tiere sei es wichtig, dass beispielsweise die Senderstraße für den Verkehr geschlossen werde und eine „saubere, gute, nachhaltige Verkehrsverbindung“ geschaffen werde.