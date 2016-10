Hypo-U-Ausschuss steht vor dem Aus

Nach dem Ausscheiden des Vorsitzenden Michael Ritsch (SPÖ) könnte der Hypo-U-Ausschuss ein vorzeitiges Ende finden. Nachfolger Reinhold Einwallner (SPÖ) traf sich am Montag mit der Hypo-Spitze, heute spricht er mit den Klubobleuten.

Eigentlich stehen bis zum 24. März 2017 noch 13 Sitzungen auf dem Fahrplan des Hypo-Untersuchungsausschusses. Ob sie tatsächlich stattfinden werden, ist aber fraglich: Laut den Klubobleuten von ÖVP, FPÖ und Grünen hat das nämlich nur dann Sinn, wenn Auskunftspersonen endlich politisch brisante Informationen über die umstrittenen Offshore-Geschäfte der Landesbank preisgeben würden. Das war bisher nicht der Fall.

SPÖ

Prüfberichte bleiben unter Verschluss

Noch wichtiger wäre, wenn die Prüfberichte der Finanzmarktaufsicht (FMA) und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers zur Verfügung gestellt würden, heißt es. Das dürfte laut Einwallner nicht geschehen. Nach seinem Gespräch am Montag mit der Hypo-Spitze sei klar, dass die Berichte unter Verschluss bleiben würden.

Wie es also weitergehen soll, soll am Montagvormittag ab 9.30 Uhr besprochen werden. Die nächste Ausschusssitzung steht am Donnerstag auf dem Programm.

Rückzug aus gesundheitlichen Gründen

Der bisherige Ausschussvorsitzende Michael Ritsch verkündete vor knapp zwei Wochen seinen Rückzug aus gesundheitlichen Gründen. Zeitgleich trat er auch als Landesparteivorsitzender der SPÖ zurück - mehr dazu in Ritsch tritt als Parteichef zurück. Gabriele Sprickler-Falschlunger folgte Ritsch als Parteichefin nach, Landesgeschäftsführer Reinhold Einwallner beerbte ihn als Vorsitzenden des U-Ausschusses.

