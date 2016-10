3-Länder-Marathon: Startschuss erfolgt

Am Sonntag findet zum bereits 15. Mal der 3-Länder-Marathon am Bodensee statt. Rund 6.100 Teilnehmer aus 60 Nationen sind dieses Jahr am Start. Der Startschuss erfolgte am Sonntagvormittag in Lindau.

Die Veranstalter stellen dieses Jahr erstmals die Laufelite der drei Veranstalterländer Deutschland, Österreich und der Schweiz in den Mittelpunkt. Will heißen: Nur Läufer aus diesen Ländern können das Preisgeld einstreichen.

Einige Änderungen zum Jubiläum

Noch an anderer Stelle wurden Änderungen vorgenommen: So wurde die Startzeit des Marathons um eineinhalb Stunden nach vorne verlegt, er findet damit zur Zeit mit den angenehmsten Lauftemperaturen statt, ab 9.45 Uhr. Halbmarathon und Viertelmarathon starten wie auch früher schon um 11.15 Uhr.

Auch die Marathonstrecke wurde adaptiert: Die Strecke am Bodensee wurde verlängert, die Läufer werden jetzt nach dem Passieren der Seebühne direkt in das Bregenzer Strandbad geführt. Der Viertelmarathon bleibt auf der bisherigen Strecke.

Insgesamt 8.500 Teilnehmer

Insgesamt sind heuer 8.500 Läuferinnen und Läufer am Start. Davon entfallen rund 6.100 auf die Teilnehmer an Marathon, Halb- und Viertelmarathon. Die „Königsdisziplin“ über die Marathondistanz von 42,195 Kilometern nahmen am Sonntagvormittag 980 Athleten in Angriff. Schon am Samstag bestritten rund 2.400 Nachwuchsläufer den alljährlichen Kindermarathon - mehr dazu in 2.400 Kinder beim 3-Länder-Marathon.

Der 3-Länder-Marathon wurde erstmals 2001 durchgeführt, nach fünf Austragungen aber wieder eingestellt. Seit 2007 gibt es mit der Sparkasse Bregenz einen neuen Veranstalter. Die heurige Ausgabe ist die zehnte Auflage in dieser neuen Zeitrechnung. Seit dem Neustart 2007 haben rund 70.000 Läufer, darunter 18.000 Kinder, an den Laufveranstaltungen teilgenommen.

23 Jugendliche laufen für „Licht ins Dunkel“

23 junge Vorarlbergerinnen und Vorarlber im ORF Radio Vorarlberg Laufteam für „Licht ins Dunkel“. Zehn Tage vor dem großen Tag trafen sich die jungen Marathonsprinter beim ORF-Landesfunkhaus in Dornbirn - mehr dazu in 23 Jugendliche laufen für „Licht ins Dunkel“.