Bregenz unterliegt Aufsteiger

Überraschung in der Handball-Liga-Austria: Rekordmeister Bregenz hat am Samstag eine überraschende 29:33-Auswärtspleite gegen Aufsteiger Ferlach kassiert.

Ferlach setzte sich zu Hause gegen Bregenz unerwartet mit 33:29 (18:12) durch. Die Ferlacher hatten mit sechs Punkten das Plansoll der Hinrunde bereits erreicht und gingen dementsprechend locker in das Heimspiel gegen den Favoriten. Die Bregenzer hatten am Beginn auch die Nase vorne, danach spielten die Kärntner den Titelaspiranten aber phasenweise an die Wand.

Speziell Nemanja Malovic, der mit vier Toren en suite für die Wende sorgte, sowie Izudin Mujanovic brachten die Bregenzer nicht mehr unter Kontrolle. Mit je acht Treffern erzielten sie zusammen fast die Hälfte aller Ferlach-Tore.

