Haus wegen Kohlenmonoxid-Austritt evakuiert

In Bürs ist am Freitag ein Mehrparteienhaus evakuiert worden. Ein fünfjähriges Mädchen und sein Vater hatten über Kopfweh und Kreislaufprobleme geklagt - die Rettung stellte daraufhin einen erhöhten Kohlenmonoxidwert in dem Haus fest.

Bei Renovierungsarbeiten vor zwei Monaten hatte man das Abgasrohr an der Gasheizung entfernt - und anschließend nicht mehr angebracht. Am Donnerstagabend gegen 23.00 Uhr schaltete einer der Bewohner die Heizung ein, ohne zu wissen, dass man die Heizung auseinandergenommen hatte.

Am nächsten Morgen klagten zwei Hausbewohner - ein fünfjähriges Mädchen und sein Vater - über Kreislaufprobleme und schwere Kopfschmerzen. Die Rettung stellte beim Eintreffen erhöhte Kohlenmonoxidwerte und eine Vergiftung bei Vater und Tochter fest. Das Haus wurde umgehend evakuiert und gelüftet.

Eine weitere Person wurde mit einer schweren Kohlenmonoxid-Vergiftung in die Druckkammer der Klinik Murnau (D) überstellt, die übrigen acht Hausbewohner kamen mit dem Schrecken davon.