Museumspreis 2016 geht nach Bregenz

Das „vorarlberg museum“ in Bregenz hat am Freitag offiziell den österreichischen Museumspreis 2016 erhalten. Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde beim Museumstag in Eisenstadt verliehen.

Andreas Rudigier, Direktor des vorarlberg museums, widmet die Auszeichnung der gesamten lebendige Museumslandscaft in Vorarlberg und sieht es als Auftrag für die Kulturpolitik, den eingeschlagenen Weg konsequent weiter zu gehen.

Neues Ausstellungskonzept

Das „vorarlberg museum“ wurde um rund 34 Millionen Euro drei Jahre lang um- und neu gebaut, ehe es am 21. Juni 2013 auf doppelter Fläche und mit neuem Ausstellungskonzept wiedereröffnet wurde. Laut Direktor Andreas Rudigier geht es dem Haus sowohl um die Geschichte als auch um die Gegenwart des Landes. Die Rückmeldungen seitens der Besucher seien sehr positiv.

