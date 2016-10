Mitterlehner deutet Sonderlösung an

Weiter Hoffnung gibt es für die Modellregion „Gemeinsame Schule der Zehn- bis 14-Jährigen“ in Vorarlberg. Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) bekräftigte gegenüber Radio Vorarlberg, sich für eine Sonderlösung in Vorarlberg stark zu machen.

Mitterlehner hatte Vorarlberg bereits im Frühjahr seine Unterstützung für eine Modellregion „Gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen“ signalisiert. Er stellt eine Zusatzbestimmung zur festgelegten 15-Prozent-Regel in Aussicht. Bekanntlich können in einem Bundesland maximal 15 Prozent der Schüler an einer Modellregion zur Gemeinsamen Schule der Zehn- bis 14-Jährigen teilnehmen. Für Vorarlberg kann sich Mitterlehner eine Sonderlösung vorstellen, damit das gesamte Bundesland zur Modellregion erklärt werden könnte.

Am 18.Oktober wird ein erstes Maßnahmenpaket für die Bildungsreform präsentiert.

