Zahl der Alpinunfälle ist leicht zurückgegangen

In Vorarlbergs Bergen sind in der heurigen Sommersaison elf Menschen bei Alpinunfällen ums Leben gekommen. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es gleich viele. Allgemein ist die Zahl der Alpinunfälle leicht zurückgegangen.

Zwischen Mai und September 2016 sind neben den elf Toten in Vorarlbergs Bergen 161 Menschen verunfallt. Sie erlitten etwa Knochenbrüche, Bänderrisse oder hatten Kreislaufprobleme. Diese Verletzten konnten von der Bodentruppe der Bergrettung geborgen werden.

Im Vergleich zum Vorjahr handle es sich dabei um einen leichten Rückgang , so Martin Burger, Leiter der Bergrettung Vorarlberg, im ORF Vorarlberg-Interview. Es habe sechs Einsätze weniger gegeben. Primär hänge das mit dem schlechteren Wetter im Vergleich zum Vorjahr zusammen. Im Zehnjahresmittel seien es 162 Unfälle dieser Art.

„Tourenplanung oft ein Fremdwort“

Immer wieder müsse die Bergrettung ausrücken, weil die Wanderer mit der Tour überfordert seien und sich schlichtweg selbst überschätzen würden, so Burger. Tourenplanung sei sowohl für Einheimische als auch für Touristen oft ein Fremdwort. Es müsse viel mehr Zeit und Wissen in die Planungsphase investiert werden.

In der heurigen Sommersaison musste zusätzlich zum Einsatz am Boden die Flugrettung 95 Mal mit dem Hubschrauber in die Berge ausrücken. 37 Mal davon handelte es sich dabei um eine Taubergung. Im Vergleich zum Vorjahr seien die Zahlen aber auch in diesem Bereich leicht rückläufig, sagt Burger.

Mehr Verunfallte in ganz Österreich

In Österreichs Bergen sind in der heurigen Sommersaison 131 Menschen bei Alpinunfällen ums Leben gekommen - um sechs weniger als im Vorjahr. Die Zahl der Verunfallten erhöhte sich indes

Todesopfer im Silbertal

Eine 14-jährige Schweizerin ist am Donnerstag bei einer Wanderung im Silbertal tödlich verunglückt. Das Mädchen lehnte sich an einem Holzgeländer an, das in der Folge brach. Die 14-Jährige stürzte aus rund 18 Meter Höhe in einen Bach