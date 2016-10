Özcan im Einsatz gegen Wales

Das Fußballmatch der österreichischen Nationalmannschaft am Donnerstag gegen Wales war aus Vorarlberger Sicht ein besonderes Spiel. Denn erstmals seit Markus Weissenberger vor elf Jahren ist mit Ramazan Özcan wieder ein Vorarlberger bei einem Pflichtspiel zum Einsatz gekommen.

GEPA pictures/ Christian Ort

Özcan kam für Almer ins Tor

Der Torhüter wurde für den verletzten Robert Almer eingewechselt und hat in der letzten halben Stunde keinen Gegentreffer kassiert. Der Götzner darf sich jetzt sogar Hoffnungen machen, am Sonntag gegen Serbien von Beginn an zu spielen. Özcan war in erster Linie aber glücklich darüber, dass die Partie für einmal ohne Missgeschick abgelaufen ist.

2:2 gegen EM-Semifinalisten Wales

Das österreichische Nationalteam hat seine Fans am Donnerstag zum ersten Mal im Jahr 2016 begeistern können. Das 2:2 gegen den EM-Semifinalisten Wales war ein attraktives Match mit einer starken Leistung der ÖFB-Auswahl. Der Punkt im Duell mit Gareth Bale und Co. war hochverdient, laut einhelliger Meinung der österreichischen Spieler auch eindeutig ein „gewonnener“. Der leidenschaftliche, spielerisch überzeugende Auftritt der Mannschaft von Marcel Koller durchbrach vor allem den Negativtrend der letzten Monate - mehr dazu in Das bisher beste Spiel des Jahres (sport.ORF.at; 7.10.2016).