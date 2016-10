Klima-Erwärmung: Vorarlberg bereitet sich vor

Die Klima-Erwärmung macht sich auch in Vorarlberg bemerkbar. Die Vorarlberger Landesregierung hat nun am Freitag einen Aktionsplan präsentiert, wie sie mit dem wärmeren Klima in den nächsten Jahren umgehen will.

Temperatur gestiegen Im vergangenen Jahrhundert ist die Durchschnittstemperatur laut Experten um rund zwei Grad gestiegen.

Bis zum Ende des Jahrhunderts gibt es laut Klima-Experten eine deutliche Zunahme an Hitzetagen im Sommer und mehr Niederschlag im Winter. Ohne Klimaschutz steige die Temperatur bis zum Jahr 2100 um rund vier Grad - mit Klimaschutz würde der Anstieg nur zwei Grad betragen. Laut Umwelt-Landesrat Johannes Rauch (Grüne) braucht es daher eine Reihe von Maßnahmen. Wichtig seien neue Technologien, die helfen, Energie einzusparen, sagte Rauch.

Vorbereitungen auf das wärmere Klima

Mit dem Aktionsplan „Klimawandel-Anpassung 2017“ will die Landesregierung die Voraussetzungen schaffen, um auf das wärmere Klima vorbereitet zu sein. Dazu zählen unter anderem mehr Investitionen im Bereich Wildbach- und Lawinenverbauung, ein Ausbau des Sommer-Tourismuses und eine bessere Trinkwasser-Versorgung. Ein entscheidender Punkt sei der Schutz vor Hochwasser, sagt Landesrat Erich Schwärzler (ÖVP). Lokale Niederschläge nehmen laut Schwärzler zu, darauf müsse man sich vorbereiten. Hier sei vor allem die Zusammenarbeit mit den Feuerwehren gefragt. Es müsse ein Frühwarnsystem geben, das frühzeitig informieren, so Schwärzler.

Es gibt aber auch positive Auswirkungen des Klimawandels. Die Frost-Tage nehmen ab, wodurch weniger geheizt werden muss. Und die Vegetations-Periode wird künftig länger.

Link: