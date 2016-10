Mitterlehner: „Regierung dauert bis 2018“

„Ich heize keine Spekulationen an“ - das sagte Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) am Donnerstag bei seinem Vorarlberg-Besuch zum oft diskutierten Thema Neuwahlen. Die Regierungskonstellation werde bis 2018 dauern.

Am Rande einer Veranstaltung zur Auszeichnung von Klein- und Mittelbetrieben in Hohenems nahm Mitterlehner im ORF Vorarlberg-Interview zum Thema Neuwahlen Stellung. Er habe es in den vergangenen Monaten immer wieder gehört, sagte der Vizekanzler: „Wenn das wahr wäre, hätten wir schon drei mal Neuwahlen gehabt.“

Die Regierungskonstellation werde bis 2018 dauern, sagte Mitterlehner: „Wenn sich was anderes ergibt, wird man sehen. Aber ich heize Spekulationen nicht an." “

Vizekanzler Reinhold Mitterlehner im ORF Vorarlberg-Interview

„Da und dort etwas zustande bringen“

„Da müssen wir vorher etwa vorlegen, bevor wir zum Wähler gehen können und sagen, gib uns den Auftrag etwas zu lösen. Wie sollte der Wähler uns das jetzt abnehmen?“, sagte der Vizekanzler. Der Herbst werde zeigen, dass „wir da und dort etwas zustande bringen“.

Auseinandersetzungen würden in einer Demokratie leider dazugehören, sie sollten aber nicht überwiegen, so Mitterlehner.