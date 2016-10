Schwerer Unfall in Alberschwende

In Alberschwende-Müselbach hat sich am Donnerstagabend kurz nach 18.00 Uhr auf der L 200 ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Zwei Personen wurden schwer verletzt.

Nach ersten Angaben der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle in Feldkirch wurden zwei Personen leicht und zwei Personen schwer verletzt. Die Schwerverletzten wurden mit dem Hubschrauber in Krankenhäuser in Ravensburg und Feldkirch geflogen.

Die Feuerwehr Müselbach, Rettung und Notärzte waren im Einsatz. Weitere Informationen waren zu Redaktionsschluss nicht bekannt.