Viehglocken-Dieb stellt sich

Ein Viehglocken-Dieb hat sich im benachbarten Kanton St. Gallen am Donnerstag der Polizei gestellt. Der 29-jährige Schweizer hatte am Montag bei einem Einbruch drei wertvolle Kuhglocken aus einem Einfamilienhaus gestohlen.

Über zehntausend Franken sind die drei Glocken wert, die am Montag tagsüber aus dem Haus gestohlen wurden. Die Kantonspolizei St.Gallen ermittelte und nahm Kontakt zu verschiedenen Auskunftspersonen auf. Diese konnten dann offenbar den mutmaßlichen Täter motivieren, sich bei der Polizei zu melden: Der 29-Jährige übergab die Glocken am Donnerstagnachmittag der Kantonspolizei. Er gab reuig an, den Einbruch allein begangen und die wertvollen Stücke gestohlen zu haben. Er wird an die Staatsanwaltschaft angezeigt.