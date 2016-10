Meusburger eröffnet Produktion in Lingenau

Nach nur einem Jahr Bauzeit nimmt der Wolfurter Werkzeugbauer Meusburger den Produktionsstandort in Lingenau in Betrieb. Die neue Halle soll als verlängerte Werkbank zu Wolfurt vor allem Sonderaufträge nach Kundenwunsch bearbeiten.

Die neue Halle wurde notwendig, weil das Interesse an Sonderanfertigungen in den vergangenen Jahren stark gestiegen ist. Durch die neue Produktionsstätte in Lingenau steht für die individuellen Kundenwünsche mehr Kapazität zur Verfügung, sagt Roman Giselbrecht von der Geschäftsleitung.

Außerdem kommen viele Mitarbeiter aus dem Bregenzerwald. Ihnen habe man mit der neuen Halle näher rücken wollen, so Giselbrecht. Bisher wurden 7,5 Millionen Euro investiert - bis zum Jahr 2020 sollen es 20 Millionen werden.

Neuer Standort im Bregenzerwald Viele Meusburger-Mitarbeiter kommen aus dem Wald - nun hat das Unternehmen dort auch einen Standort.

Standort ist erweiterungsfähig

Insgesamt beschäftigt Meusburger gut 1.000 Mitarbeiter, der Standort in Lingenau ist für rund 70 Arbeitskräfte ausgelegt. Schon bei der Planung wurden jedoch Vorkehrungen für eine Erweiterung mit einer zweiten Halle getroffen, um so die Lieferfähigkeit für die Zukunft zu sichern.