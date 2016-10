Montafonerin weiter abgängig

Nach einer im Montafon vermissten Pensionisten wird nach wie vor gesucht. Am Freitag soll nochmals eine Suchaktion im Raum Bartholomäberg, Innerberg und Silbertal stattfinden. Vor allem werden Maisäß- und Ferienhäuser kontrolliert.

Die 64-jährige Erika Stemer ist seit einer Woche abgängig. Die Polizei ersucht Besitzer von Maisäß- und Ferienhäusern in den Gemeindegebieten von Bartholomäberg, Innerberg und Silbertal, ihre Anwesen nochmals zu kontrollieren. Es bestehe die Möglichkeit, dass die Vermisste in den derzeit unbewohnten Objekten Unterschlupf genommen habe. Deswegen wird auch dort am Freitag nochmal gesucht.

Die 160 cm große, schlanke Frau hat dunkle, nackenlange Haare. Am 29. September trug sie eine schwarze Hose und ein auffallend knallgrünes Funktions-T-Shirt und hatte einen Rucksack bei sich. Sie hat einen auffallenden Sehfehler. Die Polizei bittet um Hinweise an die Polizeiinspektion Schruns, Tel. 059 133 8107.