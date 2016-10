Polizei schnappt Serieneinbrecher

Die Vorarlberger Polizei hat gemeinsam mit dem Landeskriminalamt einem Serieneinbrecher das Handwerk gelegt. Dem Mann konnten laut Polizei insgesamt 33 Einbruchdiebstähle in Vorarlberg nachgewiesen werden.

Der 24-jährige Rumäne war vergangenen Freitag (30. September) Verkehrspolizisten zufällig bei einer Kontrolle ins Netz gegangen. Dem Mann soll die Einbruchdiebstähle im Zeitraum von 15. Mai bis 14. August und im März 2015 in Vorarlberg begangen haben.

Bereits seit Wochen habe man Ermittlungen gegen den 24-Jährigen geführt, teilte die Vorarlberger Polizei in einer Aussendung mit. Der Rumäne soll bereits im März 2015 in fünf Wohnhäuser in Dornbirn eingebrochen haben. Deshalb bestand auch eine Aufenthaltsermittlung der Polizeiinspektion Dornbirn. Die Verkehrspolizisten verständigten die Kriminalabteilung, die wiederum die Staatsanwaltschaft Feldkirch verständigte. Über deren Anordnung wurde der Einbrecher schließlich festgenommen.

Bargeld und Schmuck im Wert von 40.000 Euro

Bei seinen insgesamt 33 nachgewiesenen Beutezügen vor allem in den Bezirken Feldkirch und Bregenz soll der Mann hauptsächlich Bargeld und Schmuck im Wert von rund 40.000 Euro erbeutet haben. Er wurde in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. (APA)