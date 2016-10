Endet Hypo-U-Ausschuss früher als geplant?

Der SPÖ-Abgeordnete Reinhold Einwallner ist Mittwochabend einstimmig zum neuen Obmann des Hypo-Untersuchungsausschusses gewählt worden. Einwallner schließt ein früheres Ende des Ausschusses nicht aus.

Am Abend hat der Landtag einstimmig den SPÖ-Abgeordneten Reinhold Einwallner zum neuen Obmann des Hypo-Untersuchungsausschusses gewählt. Einwallner folgt dem wegen Krankheit zurückgetretenen Michael Ritsch nach - mehr dazu in Ritsch tritt als Parteichef zurück.

SPÖ

Einwallner will Ausschuss straff führen

Der neue Vorsitzende will nach eigenen Angaben den Ausschuss straff und möglichst ohne Leerläufe führen. Einwallner schloss im Radio-Vorarlberg-Interview ein Ende des Ausschusses bereits vor dem kommenden März nicht aus. Das hänge vor allem davon ab, wieviele Akten bei der nächsten Sitzung am 13. Oktober vorgelegt werden. Einwallner will zuvor sowohl Gespräche mit den anderen Fraktionen als auch mit dem Hypo-Vorstand führen.

Link:

Debatte über Hypo-Rohbericht für U-Ausschuss (vorarlberg.ORF.at; 29.8.2016)