Wahlwiederholung für Thurnher „überzogen“

„Falter“-Chefredakteur und Buchautor Armin Thurnher hält die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes zur Wiederholung der Bundespräsidentenwahl für überzogen. Tatsächlich sei bei der Stichwahl nicht manipuliert worden, betonte Thurnher in „Vorarlberg heute“.

In jedem demokratischen Staat gebe es bei Wahlen Unsicherheiten, Schlampereien und Pannen, so Thurnher – es komme aber darauf an, ob sie das Ergebnis wirklich beeinflussten und ob tatsächlich manipuliert worden sei. Das sei in Österreich laut Verfassungsgerichtshof (VfGH) nicht der Fall gewesen, wäre aber theoretisch möglich gewesen. Den Freiheitlichen warf der „Falter“-Chefredakteur in dem Zusammenhang vor, ein Klima der Unsicherheit zu schaffen.

Er glaube, der VfGH habe durch die Entscheidung zur Wahlwiederholung einfach Sicherheit stiften wollen und nicht riskieren wollen, „Opfer einer Kampagne zu werden, dass er den Rechtsstaat nicht eisern verteidige“. Für ihn sei das Urteil „vollkommen überzogen“, er bezweifle aber nicht dessen Gültigkeit.

„Es wurde nicht manipulier“ „Falter“-Chefredakteur Armin Thurnher war zu Gast bei Daniel Rein in „Vorarlberg heute“. Er ist der Meinung, die FPÖ versuche, den demokratischen Rechtsstaat zu verunsichern.

Klage gegen Spizer nach „Falter“-Interview

Verfassungsrichter Johannes Schnizer hatte in einem „Falter“-Interview gesagt, die FPÖ habe die Anfechtung schon vor der Bundespräsidentschaftswahl vorbereitet. Die FPÖ wird ihn deswegen nun klagen. Mehr dazu in FPÖ klagt VfGH-Richter Schnizer. Hier werde so getan, als habe Spizer der FPÖ kriminelle Handlungen unterstellt, sagte Thurnher - er sieht das nicht so.