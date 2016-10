Zugmaschine beim Mistaufladen in Brand geraten

In Egg ist am Mittwochvormittag eine landwirtschaftliche Zugmaschine völlig ausgebrannt. Die Elektrik in der Führerkabine eines AEBI war in Brand geraten, als zwei Männer mit Mistaufladen beschäftigt waren.

Polizei

Ein 67-jähriger Egger Landwirt war mit einem Helfer damit beschäftigt, einen Miststreuer mit Mist zu beladen. Dabei lief der Motor der kleinen Zugmaschine weiter. Plötzlich bemerkten die Männer laut Polizei in der Führerkabine starken Rauch.

Sie versuchten noch, das Feuer mit Tüchern zu löschen, was ihnen nicht gelang. Die Führerkabine brannte komplett aus. Die Feuerwehr Großdorf war mit einem Fahrzeug und acht Mann vor Ort. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch unbekannt.