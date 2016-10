Medizinstudium: Nur 34 Vorarlberger zugelassen

Im gerade angelaufenen Studienjahr sind nur 34 Studenten aus Vorarlberg für das Medizinstudium zugelassen worden, berichten die „VN“. Mehr haben den Aufnahmetest an die medizinischen Universitäten heuer nicht geschafft, obwohl sich 247 bewarben.

Im vergangenen Jahr bestanden noch 49 Maturanten aus Vorarlberg den Aufnahmetest an eine medizinische Fakultät. Ähnlich viele waren es auch in den fünf Jahren davor. Dabei ist die Anzahl an Studienplätzen für Medizin in den vergangenen fünf Jahren von gut 130 auf knapp 250 Plätze deutlich gestiegen.

Der Großteil der Vorarlberger Medizinstudenten tritt das Studium an der Medizinische Fakultät in Innsbruck. Von den heuer zugelassenen 34 Studenten werden es 25 sein.

Persönliche Befragung geplant

Um die Chancen auf einen Medizin-Studienplatz der Vorarlberger Maturanten künftig zu erhöhen, sollen die Prüflinge persönlich über ihre Erfahrungen bei der Aufnahmeprüfung befragt werden, heißt es von Seiten der Landesregierung. Bisher wurde ein Feedback mittels Fragebogen eingeholt. Dabei war der Rücklauf aber nur gering.

Seit 2010 werden in Vorarlberg Vorbereitungskurse auf den Medizin-Aufnahmetest angeboten. Seither bewerben sich jedes Jahr rund 200 Vorarlberger für ein Medizinstudium.