Garnmarkt-Abstimmung wird wahrscheinlicher

Eine Volksabstimmung zu den umstrittenen Bebauungsplänen am Garnmarkt in Götzis wird wahrscheinlicher: Die Gemeindewahlbehörde hat dem entsprechenden Antrag der Grünen am Montag stattgegeben, berichten die „Vorarlberger Nachrichten“.

Vom 10. Oktober bis zum 5. Dezember können die Grünen auf die Jagd nach Unterstützungserklärungen gehen, die Nachfrist läuft am 19. Dezember aus. Schaffen sie es, die erforderlichen 1.072 Unterstützungserklärungen innerhalb der vorgegebenen Frist einzureichen, muss innerhalb von 12 Wochen eine Volksabstimmung stattfinden.

Garnmarkt soll erweitert werden

In dem seit Wochen tobenden Streit geht es um ein Grundstück im Norden des Garnmarkt-Areals in Götzis. Die Betreiber wollen das Grundstück kaufen, um den Garnmarkt zu erweitern. Ursprünglich sollte das ganze Grundstück bebaut werden, stattdessen sind jetzt zumindest 40 Prozent Grünflächen vorgesehen. Der Plan wurde letzte Woche am Montag mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ abgesegnet, die GLG stimmte dagegen - mehr dazu in Garnmarkt-Streit in Götzis geht weiter.

Die Grünen fürchten vor allem, dass mit der Bebauung die letzte Möglichkeit vertan wird, im Ortszentrum einen Park oder etwas Ähnliches zu errichten. Gegenüber den „VN“ betonte Thomas Ender von der GLG, dass man auch weiterhin das Gespräch mit den Garnmarkt-Betreibern und der Gemeinde suchen werde.