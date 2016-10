Skikarten werden heuer erneut teurer

Je nach Skigebiet und Tarif haben die Seilbahnen und Lifte die Preise gegenüber dem Vorjahr um bis zu über drei Prozent erhöht. Die teuerste Saisonkarte verkauft der Arlberg um 805 Euro.

Skifahren wird heuer erneut teurer. Tageskarten in großen Skigebieten kosten in der diesjährigen Skisaison teils mehr als 50 Euro. Die Seilbahnwirtschaft nennt es Indexanpassung, die gemäß brancheninternen Kostensteigerungen festgelegt werde. Zudem würden neue Liftanlagen und Schneekanonen höhere Liftpreise bedingen, heißt es bei der Seilbahnwirtschaft. Die Folge: Preiserhöhungen von zwei bis drei Prozent.

Teure Skikarten Die Skikarten in Vorarlbergs Skigebieten werden heuer erneut teurer, im Schnitt um zwei bis drei Prozent.

Drei-Täler-Pass regulär für 497 Euro

Der Drei-Täler-Pass als reine Wintersaisonkarte kostet laut Auskunft des Verkaufsbüros heuer zwei Prozent mehr, nämlich 497 Euro im Normaltarif und rund 60 Euro weniger im Vorverkauf. Dieser Skipass gilt im Bregenzerwald, nicht aber im Montafon. Jährlich werden mehr als 23.000 Drei-Täler-Pässe verkauft. Der zweite größere Tarifverbund ist die Ländle-Card für 30 Skigebiete um 697 Euro - ohne Warth, Schröcken, Diedamskopf und Arlberg, doch mit Montafon und Brandnertal. Die Skikarte ist gegenüber dem Vorjahr rund zwei Prozent teurer geworden. Der Grund: Kostensteigerungen, die die Seilbahnwirtschaft zu tragen habe, heißt es.

Vorverkaufsstart Anfang Oktober

Eine eigene Karte verkaufen Montafon und Brandnertal um 616 Euro, gegenüber dem Vorjahr ist diese Saisonkarte um 3,2 Prozent teurer geworden. Die Preiserhöhung sei durch neue Lifte in der Silvretta und neue Schneekanonen am Golm bedingt, heißt es. Tageskarten kosten heuer in diesen Skigebieten zwischen 35 und 51 Euro. Die teuerste Saisonkarte verkauft der Arlberg um 805 Euro, die Tageskarte kostet hier 52 Euro. In Warth Schröcken kostet die Saisonkarte 450 Euro und im Kleinwalsertal 438 Euro. Die Preise für überregionale Saisonkarten haben ebenfalls angezogen.

Anfang Oktober begann der Vorverkauf. Je nach Region werden unterschiedlich lange ermäßigte Saisonkarten bis spätestens 18. Dezember angeboten.