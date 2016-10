Landeshauptleutekonferenz: Wallner zufrieden

Die Flüchtlings-Obergrenze werde heuer aller Voraussicht nach nicht erreicht, so Landeshauptmann Wallner nach der Konferenz am Dienstag. Bezüglich der Mindestsicherungsreform soll bis in zwei Wochen eine Entscheidung getroffen werden.

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) waren am Dienstag gemeinsam Gast bei der Landeshauptleutekonferenz in Graz. Beide haben den Landeshauptleuten versprochen, sich bis in etwa zwei Wochen auf die Mindestsicherungsreform zu einigen. Immer wahrscheinlicher wird laut Landeshauptmann Markus Wallner dabei der Deckel von 1.500 Euro inclusive 25 Prozent der Wohnungskosten sowie eine Integrationsvereinbarung, wie sie in Vorarlberg bereits existitiere. Entscheidend sei, so Wallner, Anreize zum Herauskommen aus der Mindestsicherung zu setzen. Es dürfe keinen Daueraufenthalt von Asylberechtigten in der Mindestsicherung geben.

Entspannung bei Flüchtlings-Zustrom

Bei der Landeshauptleutekonferenz war auch die Flüchtlingssituation wieder Thema. Kanzler und Vizekanzler hätten laut Wallner über Entspannung in Sachen Flüchtlinge informiert. So könne die heurige Obergrenze von 37.500 Geflüchteten eingehalten werden. In den vergangenen Wochen sei auch ein Rückgang zu spüren gewesen. Laut Wallner wäre diese Trendumkehr wünschenswert, denn dann könnte man sich im Land vermehrt auf die Integration der Flüchtlinge konzentrieren. Die Sonderverordnung der Bundesregierung sollte aber dennoch beschlossen werden, um bei wachsendem Druck durch Geflüchtete aus Italien rechtlich für die weitere Einhaltung der Obergrenze gerüstet zu sein, so Wallner nach der Landeshauptleutekonferenz gegenüber dem ORF Vorarlberg.