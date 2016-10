HTL Dornbirn: Neuer Direktor strukturiert um

Seit diesem Schuljahr leitet Michael Grünwald die HTL Dornbirn. Der alte Direktor hat vergangenes Jahr aufgrund von Differenzen gekündigt. Grünwald plant nun Veränderungen im Schulsystem, unter anderem ein neuer Lehrgang.

Der Dornbirner Michael Grünwald hat seit diesem Schuljahr vorübergehend die Schulleitung der HTL Dornbirn übernommen. Der ehemalige Direktor Thomas Achammer hat ja vergangenes Jahr nach Streitereien im Lehrkörper und Differenzen in der Auffassung der Schulentwicklung das Handtuch geworfen - mehr dazu in: Rücktritt: HTL Dornbirn sucht neuen Direktor.

Grünwald: Neuer Lehrgang zukunftsweisend

Veränderungen im Schulsystem wird es aber auch unter der Führung von Grünwald geben. Ab kommendem Schuljahr gibt es an der HTL Dornbirn beispielsweise einen neuen Schulzweig. Im Bereich Wirtschaftsingenieurswesen werden interessierte Jugendliche künftig auch den Zweig „Produktmanagement und Futurtecs“ besuchen können. Dadurch soll an die rasanten wirtschaftlichen Entwicklungen angekoppelt werden, erklärt der neue HTL Direktor Michael Grünwald. Dadurch soll auch der Textilbereich wieder attraktiver gemacht werden. In den vergangenen Jahren gab es in diesem Bereich nämlich Probleme, die Textil-Klassen zu füllen - mehr dazu in: HTL Dornbirn muss Klasse schließen.

Genau dem soll entgegen gewirkt werden, sagt Grünwald. Denn der neue Zweig beschränke sich nicht nur auf Werkstoffe, sondern stelle eine Kombination zwischen Textilien und verschiedensten Werkstoffen wie .... dar, erklärt der 55-Jährige. Das sei der Weg der Zukunft, auch Industriebetriebe seien auf der Suche nach neuen Anwendungsmöglichkeiten, genau in diesen Bereich würde der neue Zweig hineinfallen. In dem Lehrgang wird beispielsweise mit 3D-Druckern gearbeitet.

„Mehr Praxis, weniger Theorie“

Neben der Einführung eines neuen Lehrgangs soll aber auch die Unterrichtsstruktur längerfristig neu gestaltet werden. So wird laut Grünwald das praxisorientierte Arbeiten vermehrt im Vordergrund stehen. Das neue Motto der HTL Dornbirn lautet „Schule neu denken“, dieses laufe auch ganz unter der Devise „Mehr Praxis, weniger Theorie“. Auch wenn Grünwald betont, dass die Theorie genauso wichtig sei, und nicht vergessen werden dürfe. Gerade bei dem neuen Lehrgang soll künftig auch vermehrt direkt in den wirtschaftlichen Betrieben gelehrt werden. Gerade diese Änderung komme bei den Schülern gut an, so Grünwald.

Nach Differenzen: Lehrkörper spürt Aufwind

Genau derartige geplante Veränderungen haben im vergangenen Schuljahr jedoch zu Differenzen geführt. Laut Grünwald habe man seither große Unterstützung vom Landesschulinspektorat bekommen, unter anderem auch um diese Probleme aus dem Weg zu schaffen. Zudem spüre der Lehrkörper den neuen Aufwind der Schule und würde deshalb Großteils mitziehen. Dennoch sei dem neuen HTL Direktor klar, dass in Zukunft nicht der ganze Lehrkörper in der jetzigen Art bestehen könne und gerade im Textilbereich einige Umschulungen und Fortbildungen nötig seien.

Mangelware: Lehrer aus der Wirtschaft

Auch in den beiden anderen Bereichen der HTL, im Chemie- und Wirtschaftsingenieurswesen, gebe es in dieser Hinsicht jedoch Probleme. In diesen beiden Zweigen sei es laut Grünwald enorm schwierig Personal aus der Praxis zu bekommen. Österreichweit werde aber bereits an einem neuen Lehrbeauftragten-Modell gearbeitet, durch das Wirtschaftstreibende leichter an einer berufsorientierten Schule unterrichten können, beispielsweise für einige Stunden, ein paar Vormittage oder in Form von Seminaren.

Derzeit unterrichten 140 Lehrer an der HTL Dornbirn. Insgesamt besuchen 1.050 Jugendliche die Schule, die Hälfte davon im Bereich Wirtschaftsingenieurswesen. Etwa ein Viertel der Schüler sind Mädchen, sagt Grünwald. Insgesamt gibt es knapp 40 teils gekoppelte Klassen. Der neue Direktor Michael Grünwald war zuvor Abteilungsvorstand im Bereich Chemie. Der 55-Jährige ist bereits seit 25 Jahren an der Schule.

