Neue Lehrerausbildung in Feldkirch gestartet

Anfang Oktober hat die gemeinsame Lehrerausbildung für die Sekundarstufe begonnen. Dieses Masters-Studium können die zukünftigen Gymnasial- und Mittelschullehrer erstmals auch in Feldkirch absolvieren.

Möglich wird das durch eine Kooperation der Pädagogischen Hochschule (PH) Vorarlberg mit der Universität Innsbruck. An der PH Vorarlberg werden die Fächer Deutsch, Englisch, Mathematik und Sport angeboten. Bestimmte Vorlesungen gibt es nur an der Universität Innsbruck, doch dank Videokonferenz können sie in Feldkirch mitverfolgt werden. Für gewisse Fächerkombinationen muss aber nach Innsbruck gependelt werden.

45 Studierende in Feldkirch

Im Verbund West sind fünf Bildungseinrichtungen vereinigt. Bislang haben rund 400 Studierende mit dem neuen Lehramtsstudium begonnen, 45 davon in Feldkirch. Noch bis Mitte November läuft die Anmeldefrist. Durch die längere Ausbildungszeit von sechs Jahren und die strengere Auslese sind die Studentenzahlen österreichweit rückläufig, dafür soll die Qualität gesteigert werden.

Gernot Brauchle, Rektor der PH Vorarlberg: „Es wird mit Sicherheit eine bessere Ausbildung sein. Wenn man von den Stärken spricht, wird man sehen, dass vor allem die Universitäten ihre Stärken in den Fachbereichen einbringen können. Die Hochschulen werden ihre Stärken in den didaktischen Bereichen einbringen können. Das Beste aus zwei Welten wird da zusammengeführt.“

Gemeinsame Lehrerausbildung ORF-Redakteur Bruno Schratzer hat an der PH Vorarlberg Meinungen über das neue Studium eingeholt.

Auch Bildungslandesrätin Bernadette Mennel (ÖVP) betont die Wichtigkeit von Qualität in der Lehrerausbildung: „Der Lehrer ist der Schlüssel für den Bildungserfolg der Kinder - egal wie die Organisation ausschaut. Wir wissen, dass wir natürlich hier sehr gut qualifizierte Lehrpersonen benötigen, die auch den Beruf als Leidenschaft und als Berufung sehen.“