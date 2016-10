Bremsversagen: Auto stürzte über Böschung

Aufgrund eines Bremsdefekts ist Montagfrüh ein Klein-Transporter mit drei Insassen auf einer Böschung in Lech-Zürs umgekippt. Während der Fahrer unverletzt blieb, zog sich ein 57-jähriger Mitfahrer dabei Verletzungen zu.

Um 6.30 Uhr fuhr der 50-jährige Lenker des Fahrzeuges auf dem Güterweg Pazüeltal von Zürs in Richtung Mittelstation der neuen Trittkopfseilbahn. Laut eigenen Angaben konnte er in einer Rechtskurve wegen eines Bremsdefekts nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr so geradeaus über eine Böschung. Das Fahrzeug kippte in weiterer Folge um und blieb seitlich am Abhang liegen.

Polizei

Mit Abschleppseil gegen Abrutschten gesichert

Ein 57-jähriger Mitfahrer verletzte sich bei dem Unfall unbestimmten Grades. Der Lenker und ein weiterer Mitfahrer blieben unverletzt. Alle drei Insassen konnten selbständig aus dem Fahrzeug aussteigen. Ein unbeteiligter Pkw-Lenker sicherte das Unfallfahrzeug mit einem Abschleppseil ab um ein Abrutschen zu verhindern. Neben der Feuerwehr Zürs, die mit zwei Fahrzeugen und acht Mann ausrückte, war auch ein Abschleppunternehmen im Einsatz.