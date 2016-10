Beifahrer tödlich verunglückt

Ein 17-jähriger Beifahrer ist am Montagmorgen im Auto seines Bekannten bei einem Verkehrsunfall in Egg ums Leben gekommen. Laut Polizei war das Auto auf nasser Fahrbahn ins Schleudern geraten.

Ein 18-jähriger Pkw-Lenker fuhr am Montag kurz vor 7.00 Uhr von Egg nach Alberschwende. Auf dem Beifahrersitz saß ein 17-Jähriger. Am Beginn der zweispurigen Fahrbahn (Parzelle Tuppen) kam der Lenker auf der nassen Fahrbahn in einer Rechtskurve ins Rutschen, schlitterte über die Gegenfahrbahn und kam von der Straße ab.

zurück von weiter

Das Fahrzeug prallte mit der Beifahrerseite gegen ein Brückengeländer und stürzte über eine Böschung. Der 17-jährige Beifahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Lenker wurde unbestimmten Grades (vermutlich leicht) verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden. Ein Alko-Test verlief negativ.