Interesse an Elektroautos steigt an

Im Jahr 2020 sollen 10.000 Elektroautos auf Vorarlbergs Straßen unterwegs sein - das ist das Ziel der illwerke vkw. Nach Angaben des Experten Stefan Hartmann steigt das Interesse stetig an. Er geht auch davon aus, dass die Autos künftig günstiger werden.

Am Samstag fand auf dem Gelände der vkw (Vorarlberger Kraftwerke) der erste Vorarlberger E-Mobilitätstag statt. Rund 2.000 Besucher nutzen die Gelegenheit, sich über Elektroautos zu informieren.

Interessierte testen die Autos Im Beitrag zu sehen sind Besucher des Mobilitätstages und Experte Stefan Hartmann.

2,4 Prozent des Gesamtbestandes

Heuer seien bereits 270 Elektroautos in Vorarlberg neu zugelassen worden, sagt Stefan Hartmann, Experte für Energieeffizienz und Elektromobilität bei der illwerke vkw-Gruppe. Das seien mehr als im gesamten Vorjahr. Gemessen am gesamten Pkw-Bestand entspreche das einem Anteil von 2,4 Prozent aller neu zugelassenen Autos.

Vorreiter in Sachen Elektroautos sind Modelle von Tesla. Der Preis dafür fange bei 60.000 Euro an, so Hartmann. Er geht aber davon aus, dass die Autos in Zukunft günstiger werden.

Bis zum Jahr 2020 sollen 10.000 Elektroautos, 20 Elektrobusse sowie 500 elektrische Nutzfahrzeuge auf Vorarlbergs Straßen fahren - das ist das selbst ausgegebene Ziel der vkw.

Links: