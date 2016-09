Hunderte illegale Riedhütten: Abriss droht

Im Lustenauer Ried stehen hunderte illegal errichtet Hütten und andere Gebäude. Sie sind zum Teil schon über 60 Jahre alt. Eine Kommission der Gemeinde versucht, viele Hütten rückwirkend zu legalisieren. Aber auch Abrisse sind möglich.

Viele Grundstücke wurden zum Anbau von Gemüse gepachtet, dann wurde im Laufe der Jahre ein Geräteschuppen gebaut, der sich oft zu einem Häuschen entwickelt hat. Baurechtliche Bewilligungen gab es nicht, aber gehäufte Anzeigen.

Rechnungshof spricht von 680 illegalen Riedhütten

Bereits im Jahr 2007 hat die Marktgemeinde Lustenau ein Konzept für die Riedhütten entwickelt. Gebäude bis zu 20 Quadratmetern Grundfläche sollen demnach rückwirkend genehmigt werden, größere Gebäude sollen rückgebaut oder abgerissen werden. Im Jahr 2011 kritisierte der Rechnungshof, dass Lustenau nichts gegen die Schwarzbauten unternehme und nannte die Zahl von 680 illegalen Riedhütten.

Gemeinde hat Kommission eingerichtet

Die Gemeinde habe nun eine Riedhütten- Kommission eingerichtet, sagt Florian Gabriel, Leiter der Abteilung Baurecht. Man schreibe Grundeigentümer an und berate über Einzelfälle. Viele der illegalen Hütten würden schon seit 60 Jahren existieren, nicht immer hätten die Besitzer ein Einsehen.

Ziel sei es, so Gabriel, möglichst viele Riedhütten rückwirkend zu legalisieren. Die Verfahren seien jedoch kompliziert und würden viele Jahre dauern. Dutzende Genehmigungsverfahren seien derzeit am Laufen, auch einige Abrissverfahren. Bis alle Riedhütten behandelt werden können, werde es Jahre dauern.

Widerstand von Riedhütten-Besitzer

