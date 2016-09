ÖBB sehen Sicherheit in Zügen gegeben

Die Sicherheit in den ÖBB-Zügen sei auch ohne Zugbegleiter ausreichend, sagt ÖBB-Regionalmanager Gerhard Mayer im Samstaginterview von ORF Radio Vorarlberg. Der Lokführer habe via Kameras einen Überblick über den ganzen Zug.

Nach der Messerattacke eines geistig verwirrten Mannes in einem Regionalzug bei Sulz im August ist viel über die Sicherheit in Zügen diskutiert worden - mehr dazu in Zug-Angreifer wird wegen Mordversuchs angezeigt.

Die ÖBB sehen die Sicherheit gewährleistet, sagt Mayer. Für mehr Sicherheitskräfte in den Regionalzügen hätten die ÖBB 150.000 Euro ausgegeben. Zudem gebe es in den Zügen eine Videoüberwachung und Notruftasten.