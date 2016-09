Sprickler-Falschlunger folgt Ritsch nach

Die 60-jährige Ärztin Gabriele Sprickler-Falschlunger übernimmt das Steuer der Vorarlberger SPÖ. Ihre Begeisterung für die Sozialdemokratie entspringt ihrem Aufwachsen in einer Eisenbahner-Siedlung.

„Mich erschüttert, dass nach wie vor vielfach die Herkunft entscheidet, was aus einem wird“, sagte Sprickler-Falschlunger im Gespräch mit der APA. Mit ihrem Engagement will sie auch der Partei etwas zurückgeben.

SPÖ Vorarlberg

Schon Vater war an der Spitze der Partei

Schon ihr Vater Karl Falschlunger hat es in den 1990er-Jahren bis an die Spitze der Vorarlberger Sozialdemokratie geschafft. Dass sie nun auch dort gelandet ist, hat für Sprickler-Falschlunger aber nur bedingt mit ihrer Familie zu tun. „Ich bin in einer Eisenbahner-Siedlung aufgewachsen und habe in der Schule erlebt, dass das etwas anderes ist“, erklärte sie.

Sie halte es für unerträglich, dass viele Leute aufgrund ihrer Herkunft benachteiligt seien, diese Erfahrung mache sie auch tagtäglich als Ärztin. Dennoch glaubt sie, „dass wir in einer Gesellschaft leben, in der das veränderbar ist“ - was letztlich den Kern ihrer Motivation ausmache.

Kernthemen Gesundheit, Pflege, Frauen

Den Sprung in die Politik wagte die begeisterte Allgemeinmedizinerin - sie wird ihre Praxis auch in naher Zukunft nicht aufgeben - im Jahr 2000, als sie Stadtvertreterin in Dornbirn wurde. Ein Jahr davor war sie der SPÖ als Parteimitglied beigetreten. Im Dornbirner Stadtrat zeichnete sie für die Bereiche Integration und Schule verantwortlich, als Abgeordnete im Landtag kümmert sie sich außerdem um die Themen Gesundheit, Pflege oder auch Frauen.

Nicht selbst ins Rennen gebracht

Als die 60-Jährige seitens der Partei gefragt wurde, ob sie bereit sei, den Parteivorsitz zu übernehmen, habe sie zunächst einen Lachkrampf bekommen. Nach einigen Tagen aber hat sie zugesagt. „Wenn man in einer heiklen Situation etwas zur Lösung beitragen kann, hat man die Pflicht, das zu tun. So bin ich aufgewachsen“, so Sprickler-Falschlunger.

Sie habe sich nicht selbst ins Rennen gebracht. Sich selbst sieht Sprickler-Falschlunger als gute Vermittlerin innerhalb der Partei. Dass in jüngster Vergangenheit Konflikte nach außen getragen wurden, „fand ich furchtbar“, stellte Sprickler-Falschlunger fest.

Ziel: Erneuerungsprozess abschließen

Nun gelte es zunächst, den nach der herben Wahlschlappe bei der Landtagswahl 2014 (8,77 Prozent Stimmenanteil) ins Leben gerufenen Erneuerungsprozess abzuschließen. Parteiintern stehe zunächst die Nachwuchsarbeit im Vordergrund, kündigte Sprickler-Falschlunger an. Man müsse in die Zukunft planen.

Dass die Spitzenkandidatin der SPÖ für die Vorarlberger Landtagswahl 2019 Gabi Sprickler-Falschlunger heißt, wollte die neue Parteivorsitzende nicht ausschließen: „Denkbar ist alles“. Noch seien es bis dahin aber noch drei Jahre, es gebe viele Möglichkeiten. „Wir werden diese Frage in der Partei umfassend diskutieren und gemeinsam entscheiden“, sagte Sprickler-Falschlunger.

Ritsch zurückgetreten

Der Landesparteivorsitzende Michael Ritsch hatte am Freitag in einer Aussendung seinen Rückzug von der Parteispitze bekanntgegeben. Ausschlaggebend waren gesundheitliche Gründe - Ritsch hat erst eine Bandscheibenoperation hinter sich. Er wird 2017 auch nicht für den Parteivorsitz kandidieren - mehr dazu in: Ritsch tritt als Parteichef zurück.