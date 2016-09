Mittelfinger in Wurstfüllmaschine abgetrennt

Ein 56-jähriger Mann geriet am Freitagmittag in Schoppernau mit der rechten Hand in eine Wurstfüllmaschine. Dabei wurde ihm der Mittelfinger abgetrennt.

Der Mann arbeitete gegen 11.30 Uhr in seinem Betrieb an der Wurstfüllmaschine und brachte dabei seine Hand in die Maschine. Er wurde mit dem Hubschrauber C8 ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.