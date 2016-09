Ritsch-Rücktritt: Parteien zeigen Verständnis

Der Rücktritt von SPÖ-Chef Michael Ritsch kommt für die anderen Parteien überraschend. Diese Entscheidung aus gesundheitlichen Gründen sei aber nachvollziehbar, heißt es in den ersten Reaktionen der ÖVP und NEOS.

Der überrachende Rücktritt von Michael Ritsch als Landesparteivorsitzender der SPÖ in Vorarlberg ist für ÖVP-Klubobmann Roland Frühstück nachvollziehbar und zu respektieren. Die Gesundheit habe immer Vorrang. Und auch die Entscheidung, Reinhold Einwallner als neuen Vorsitzenden des Hypo-Untersuchungsausschusses einzusetzen, werde von der ÖVP mitgetragen, erklärt Frühstück. Schließlich habe die SPÖ den U-Ausschuss ins Leben gerufen.

Scheffknecht wünscht „schnelle Genesung“

Verständnis für den Rücktritt zeigt auch NEOS-Landessprecherin Sabine Scheffknecht: „Wir respektieren seine persönliche Entscheidung und wünschen ihm eine schnelle Genesung.“ Ritsch hatte am Freitag in einer Aussendung seinen Rückzug von der Parteispitze bekanntgegeben. Er wird 2017 auch nicht für den Parteivorsitz kandidieren - mehr dazu in: Ritsch tritt als Parteichef zurück.