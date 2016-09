Ritsch tritt als Parteichef zurück

Die Ära von Michael Ritsch als Landesparteivorsitzender der Vorarlberger SPÖ ist zu Ende: Ritsch hat seinen sofortigen Rücktritt am Freitag bekanntgegeben. Er wird auch nicht mehr für den Vorsitz kandidieren.

Grund für den Rücktritt ist die derzeitige gesundheitliche Verfassung des SPÖ-Chefs: Ritsch wurde erst im Juli an den Bandscheiben operiert. Als Landesparteichefin folgt ihm seine Stellvertreterin Gabriele Sprickler-Falschlunger nach. Auch seine Funktion als Vorsitzender des Hypo-Untersuchungsausschusses legt Ritsch zurück. Stattdessen wird Landesgeschäftsführer Reinhold Einwallner den Vorsitz übernehmen.

APA/ Georg Hochmuth

Lange Genesungszeit

Bei dem Eingriff im Juli sind Ritsch zwei Bandscheibenprothesen eingesetzt worden. Die Prothesen werden erst bis Februar eingewachsen sein, so Ritsch. Längeres Stehen und Sitzen ist ihm derzeit untersagt. „Die ärztlichen Empfehlungen fordern ein entsprechendes Kürzertreten. Die Genesung und Gesundheit stehen jetzt im Vordergrund. Daher habe ich den Entschluss gefasst, die beiden genannten Funktionen an meine Landtagskollegen zu übergeben“, so Ritsch am Freitag in einer Aussendung.

Ritsch stellte bereits klar, dass er beim Landesparteitag im März 2017 nicht mehr für den Vorsitz kandidieren werde. Stattdessen stellt sich Sprickler-Falschlunger der Wahl. Als SPÖ-Klubobmann Bregenzer Stadtrat will Ritsch hingegen weiterhin fungieren.

Parteiinterne Kritik

Ritsch war zuletzt parteiintern in die Kritik geraten. Im Juli beantragte die Dornbirner Stadtpartei einen vorgezogenen Landesparteitag im November mit dem Ziel einer Ablöse. Als möglicher Gegenkandidat wurde Thomas Hopfner ins Spiel gebracht - mehr dazu in SPÖ Dornbirn will Personaldebatte. Man einigte sich schließlich auf einen Parteitag im März, Ritsch ließ eine Kandidatur zunächst offen - SPÖ wählt Ende März 2017 neuen Vorsitzenden.