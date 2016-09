Moped-Lenkerin von Straße abgedrängt

Bei einem Verkehrsunfall in Wolfurt wurde Donnerstagabend eine Moped-Lenkerin leicht verletzt. Die 15-Jährige wurde von einem Pkw abgedrängt, geriet deshalb an den Randstein und stürzte. Der Pkw-Lenker beging Fahrerflucht.

Der Verkehrsunfall ereignete sich Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr. Die 15-Jährige war mit ihrem Moped auf dem Wiesenweg in Richtung Lauterach unterwegs. Dabei wurde das Mädchen von einem grauen Pkw überholt und beim Einordnen abgedrängt. Dadurch geriet das Mädchen laut Polizei mit ihrem Moped an den Randstein und stürzte in Folge. Die Moped-Lenkerin wurde leicht verletzt. Ihre Mitfahrerin blieb unverletzt. Der Pkw-Lenker setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.