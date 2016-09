Textilgruppe Natex mit Umsatzplus

Die Textilfirmengruppe Natex hat im Geschäftsjahr 2015 ein Umsatzplus von fast 15 Prozent verzeichnet, berichtet die Wirtschaftspresseagentur. Für das laufende Jahr gibt man sich zurückhaltend.

Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Vorjahr 3,7 Millionen Euro. Man haben gleich in mehreren Bereichen Zuwächse verzeichnen können, sagte Gesellschafter Jörg Nachbaur der WPA. So sei die Auslastung in der Spitzenproduktion sehr gut gewesen, bei den technischen Textilien sei man mit der Grundauslastung zufrieden.

Medizinprodukte sollen forciert werden

Natex produziert etwa Gepäckrückhaltenetze für die Automobilbranche, zu den Kunden gehören Marken wie Mercedes, BMW oder Mini. In den nächsten Jahren will man den Geschäftsbereich Medizinprodukte ausbauen. Für das laufende Geschäftsjahr hofft man, die Vorjahreszahlen wieder zu erreichen. Im dritten Quartal verlief die Entwicklung allerdings etwas verhaltener.

Den geplanten Bau eines Industrie- und Gewerbegebäudes in Götzis will man nicht mehr in Angriff nehmen: Ein ursprünglich interessierter Mieter sei abgesprungen. Natex beschäftigt in Götzis 25 Mitarbeiter.