Metzler neuer Wirtschaftsbund-Obmann

Der Hotelier Hans-Peter Metzler ist am Mittwochabend zum neuen Obmann des Vorarlberger Wirtschaftsbundes gewählt worden. In weiterer Folge soll er auch Präsident der Wirtschaftskammer Vorarlberg werden.

Wirtschaftskammer

Metzler hat bei der außerordentlichen Hauptversammlung des Wirtschaftsbundes am Mittwochabend am Campus V alle 84 Stimmen auf sich vereint. Er folgt damit Manfred Rein nach, der im April völlig überraschend verstorben ist. Auch als Präsident der Wirtschaftskammer Vorarlberg dürfte der 51-Jährige Rein bald beerben. Die Wirtschaftsbundfraktion hält nämlich 84 Prozent der Stimmen in der Kammer, die Wahl von Metzler wird Anfang November erfolgen.

„Möchte kein Politiker sein“

Im Vorfeld der Wahl sagte Metzler dem ORF, er habe zwar Respekt vor der neuen Aufgabe, aber keine Angst: „Ich sehe mich jetzt auch als doch unabhängigen Unternehmer, der natürlich der Gesinnungsgemeinschaft angehört, der aber kein Politiker sein möchte, sondern die nächsten Jahre politisch tätig sein wird.“

Metzler im Interview Der neue Wirtschaftsbund-Obmann Hans-Peter Metzler hat am Mittwoch vor seiner Wahl mit ORF-Redakteur Bernhard Stadler gesprochen.

Er werde sicher seinen eigenen Weg finden müssen. Als wichtige Themen nannte Metzler den Bürokratie-Abbau, Bildung, Digitalisierung, Grund und Boden und die Standortmarke Vorarlberg. Gegenüber Wien werde man einen anderen Kurs fahren. gerade in der Wirtschaftskammer wolle er mit einem eigenen, neuen Team antreten. Konkrete Namen gebe es noch nicht, aber: „Ein paar Vorstellungen habe ich natürlich schon.“