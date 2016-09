Zukunft der Spinnerei Feldkirch weiterhin unklar

Die Zukunft der Spinnerei Feldkirch ist zwei Tage vor der geplanten Schließung ungewiss. Die Übernahme-Verhandlungen sollen noch laufen, die betroffenen Mitarbeiter gehen aber vom Schlimmsten aus.

Der neue Investor soll die Schließung der Spinnerei verhindern, heißt es bei der F.M. Hämmerle Holding. Petra Kreuzer aus dem Vorstand hat bis zuletzt betont, dass die Verhandlungen noch laufen. Um wen es sich dabei handelt, ist hingegen immer noch unklar - mehr dazu in Investor könnte Spinnerei Feldkirch fortführen.

Mitarbeiter rechnen mit Schließung

Nervosität herrscht unterdessen bei den Mitarbeitern, heißt es beim Betriebsrat: Denn kommt es zu keiner Einigung, wird die Spinnerei in zwei Tagen geschlossen. Derzeit würden von den betroffenen 80 Mitarbeitern noch 72 in der Spinnerei arbeiten. Sie würden aber bereits davon ausgehen, dass die Spinnerei am Freitag zumacht.

Rätselraten herrscht auch bei der Gewerkschaft für Privatangestellte. Hier wartet man ebenfalls auf die Verhandlungs-Ergebnisse. Und Bernhard Bereuter vom AMS bestätigt, dass im Falle einer Schließung sämtliche Vorkehrungen bereits getroffen worden sind, etwa die erste Existenzsicherung und Vermittlungshilfen für die Mitarbeiter.

Schließung im April verkündet

Mitte April hat die Spinnerei Feldkirch, die sich im Besitz der F. M. Hämmerle Holding befindet, die Betriebsschließung bekanntgegeben. 80 Mitarbeiter bangen seither um ihren Job. Als Grund wurde die schwierige Marktsituation sowie der Verlust eines Großkunden angeführt - mehr dazu in Spinnerei geschlossen: 80 Mitarbeiter verlieren Job.