Überholmanöver endet im Straßengraben

Bei einem Überholmanöver ist ein 69-jähriger Pkw-Lenker am Dienstag in einem Straßengraben gelandet. Der Mann wollte auf der Senderstraße in Lauterach einen Traktor überholen und kam dabei links über den Fahrbahnrand hinaus.

Sowohl der Pkw-Lenker als auch der 49-jährige Traktorfahrer blieben unverletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe.