Neues Wettlokal in Hohenems geplant

Auf dem Bäumler-Areal in Hohenems soll zukünftig ein großes Sportwettenlokal untergebracht sein, berichtet die Wirtschaftspresseagentur. Demnach soll es sich um einen weiteren Standort von Admiral Sportwetten handeln.

Das Sportwettenlokal soll in den ehemaligen Fabriksräumlichkeiten von Bäumler unterkommen. Josef Auer von der Bäumler Immobilienverwaltung bestätigt gegenüber der WPA, dass 550 Quadratmeter für das Wettlokal und Büroräumlichkeiten gemietet wurden. Die Umbauarbeiten laufen derzeit, die Eröffnung soll schon in den nächsten Wochen erfolgen.

Hohenemser Firma als Mieter

Offizieller Mieter ist nicht die Admiral Sportwetten GmbH aus Gumpoldskirchen, sondern die OEC Sportwetten GmbH in Hohenems. Im Firmenverzeichnis der Wirtschaftskammer wird am Standort auf dem Bäumler-Areal allerdings seit Mai 2016 eine Betriebsstätte der Admiral Sportwetten geführt, berichtet die WPA. Als Geschäftsführer wird Erich Wolfgang Fritz angegeben - gleichzeitig Geschäftsführer der OEC Sportwetten GmbH.

Admiral Sportwetten hat in Vorarlberg bereits drei Standorte, davon zwei in Feldkirch und einen in Dornbirn. Das Unternehmen war für die WPA nicht zu erreichen.

Eigentümlicher Zeitpunkt

Die Nachricht von der geplanten Errichtung eines neuen Wettlokals kommt zu einem eigentümlichen Zeitpunkt: Erst vor kurzem hatte das Land Vorarlberg angekündigt, die Zahl der Spiel- und Wettlokale reduzieren zu wollen - mehr dazu in Schwärzler will Zahl der Wettlokale eindämmen. Zudem prüft der Verfassungsgerichtshof derzeit eine Änderung des Glücksspielgesetzes, was die Bekämpfung des illegalen Glücksspiels schwierig macht - mehr dazu in Illegales Glücksspiel: Betreiber haben Schonzeit.