Gebrüder Weiss baut Standort in Esslingen aus

Das Vorarlberger Logistikunternehmen Gebrüder Weiss hat seinen Standort in Esslingen (Baden-Württemberg) um eine neue Umschlagshalle erweitert. Damit werden täglich 30 regionale Lkw-Fahrten gespart.

Das Investitionsvolumen betrug rund sechs Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Durch die Bündelung der Umschlagsaktivitäten in Esslingen habe Gebrüder Weiss die Transportprozesse in Baden-Württemberg deutlich vereinfacht, sagte der Leiter der Niederlassung, Jochen Gonser. Bis Anfang 2016 seien die Umschlagsmengen noch auf mehrere Standorte in der Region verteilt worden. Nun könne man ohne Unterbrechung direkt vom Abhol- auf den Fern-Lkw verladen.

Gebrüder Weiss

Gebrüder Weiss beschäftigt am Standort Esslingen 240 Mitarbeiter, rund 50 davon im Umschlagsterminal. Zum Leistungsportfolio vor Ort zählen europaweite Stückguttransporte mit rund 80 Direktverkehren sowie Teil- und Komplettladungen.